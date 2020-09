Die Wiener Börse ist am Dienstagnachmittag noch tiefer in die Verlustzone gerutscht. Zuletzt notierte der heimische Leitindex ATX um 1,02 Prozent tiefer bei 2.102,48 Punkten.Die europäischen Leitbörsen zeigten sich nach dem sehr starken Vortag nun ebenfalls schwächer. Die am Nachmittag veröffentlichen Verbraucherpreisdaten aus Deutschland zeigten für September einen unerwarteten Rückgang. Einer Erstschätzung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...