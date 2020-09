Die großen US-Indizes sind am Montag mit spürbaren Gewinnen in die neue Woche gestartet. Am Dienstag zeichnet sich nun zunächst einen ruhigen Handelsstart an der Wall Street ab: Die Futures für Dow Jones und S&P 500 notieren jeweils nur 0,1 Prozent über den Schlusskursen vom Montag. Der Nasdaq 100 tendiert vorbörslich minimal schwächer. Wie bereits an den Märkten in Asien und hierzulande halten sich die Anleger nach dem starken Wochenauftakt zurück und blicken gespannt auf das erste TV-Duell ...

