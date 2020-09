Innsbruck (ots) - free-key besafe soll Corona-Infektionsketten unterbrechen und im Ernstfall zur schnellen Gästerückverfolgung dienen.Die Coronakrise hinterlässt ihre Spuren und verlangt das Einhalten etlicher Auflagen und Regeln. Besonders spürbar sind diese in Hotellerie, Gastronomie und anderen öffentlichen Einrichtungen. Schutz für Gesundheit und Sicherheit stehen an erster Stelle - dazu beitragen soll beispielsweise die Gästeregistrierung, welche im Falle einer Covid-19 Infektion eine schnelle und erleichterte Kontaktverfolgung ermöglicht.Diese Maßnahme wird des Öfteren mit sogenannten "Gästelisten" umgesetzt. Gästen und Besuchern wird hierzu ein vorgefertigtes Formular vorgelegt, um dort ihre Kontaktdaten einzutragen. Papierchaos ist vorprogrammiert und leicht kann es zu Datenschutzproblemen in Bezug auf die öffentlich zugänglichen Listen kommen - ohne digitale Helfer also ein hoher Aufwand, den es zu bewältigen gibt.free-key besafe - digitale und kontaktlose GästeregistrierungMit free-key besafe stellt die IT-Innerebner GmbH eine Software für die digitale Gästeregistrierung zur Verfügung, welche eine einfache und kontaktlose Erfassung der Daten ermöglicht - selbstverständlich DSGVO-konform. "Unsere Gästeregistrierung macht Schluss mit der Zettelwirtschaft. Alle Daten stehen sofort griffbereit zur Verfügung und erleichtern das Contact-Tracing im Ernstfall enorm - ohne in den Medien Aufmerksamkeit zu erregen", so Walter Innerebner, Geschäftsführer der IT-Innerebner GmbH.free-key besafe ist an die individuellen Kundenbedürfnisse sowie das jeweilige Corporate Design anpassbar. Der Gast gelangt mittels bereitgestelltem QR-Code zur personalisierten Anmeldemaske und übermittelt alle notwendigen Daten - unkompliziert, umweltfreundlich und ohne App oder Software-Installation. "Mit free-key besafe sind außerdem noch zusätzliche Services wie die Darstellung einer digitalen Speisekarte oder Ähnlichem möglich. Die Software wirkt sich nicht nur zeitsparend und arbeitserleichternd aus, sondern minimiert das Infektionsrisiko bzw. die Infektionsverbreitung", stellt Walter Innerebner abschließend fest.Pressekontakt:IT-Innerebner GmbHGF Walter InnerebnerBundesstraße 25, 6063 Innsbruck-Neu RumMail:office@free-key.euTel.: +43 (0) 512 39 06 05www.free-key.euOriginal-Content von: IT-Innerebner GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107801/4720436