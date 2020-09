FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Papiere von Leoni von 5,50 auf 4 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Analyst Michael Punzet geht angesichts der aktuellen Entwicklungen in der Corona-Krise insbesondere in Europa von einer schleppenden Erholung der Autonachfrage aus. Da der Zulieferer hier rund 70 Prozent seiner Umsätze erwirtschafte, dürfte dies die operative Entwicklung belasten, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2020 / 13:59 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2020 / 14:12 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005408884

