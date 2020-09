DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 30. September (vorläufige Fassung)

=== *** 01:50 JP/Industrieproduktion August *** 03:00 US/Erste TV-Debatte zwischen den Präsidentschaftskandidaten Trump und Biden *** 03:00 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen (CFLP) September *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Caixin September *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise August Importpreise PROGNOSE: 0,0% gg Vm/-4,1% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/-4,6% gg Vj *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz August saisonbereinigt real PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm *** 08:00 GB/BIP 2Q (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: -20,4% gg Vq/-21,7% gg Vj 1. Veröff.: -20,4% gg Vq/-21,7% gg Vj 1. Quartal: -2,2% gg Vq/ -1,7% gg Vj *** 08:45 FR/Verbraucherpreise September (vorläufig) PROGNOSE: -0,3% gg Vm/+0,2% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+0,2% gg Vj HVPI PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+0,5% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+0,2% gg Vj *** 08:45 FR/Privater Verbrauch August PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+0,2% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+0,6% gg Vj *** 09:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Rede im Bundestag bei der Generaldebatte zum Haushalt, Berlin *** 09:00 DE/Konjunkturprognose des IMK - Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung 09:00 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, Online-HV *** 09:15 EU/"The ECB and Its Watchers XXI", Konferenz, u.a. mit Rede von EZB-Präsidentin Lagarde (09:30), Frankfurt 09:30 DE/Landgericht München II, Prozessbeginn im Diesel-Skandal gegen Ex-Audi-Chef Stadler *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten September Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: -6.000 gg Vm zuvor: -9.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 6,4% zuvor: 6,4% *** 10:00 DE/Volkswagen AG (VW), Online-HV *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 7- und 77-tägiger Laufzeit *** 11:00 IT/Verbraucherpreise September (vorläufig) PROGNOSE: -0,5% gg Vm/-0,4% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/-0,5% gg Vj 11:00 DE/Leifheit AG, Online-HV *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 5-jährige Bundesobligation über 4 Mrd EUR 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:00 DE/Online-Round-Table zu "Covid-19 and its Impact on the Financial Sector", u.a. mit Bafin-Chef Hufeld (14:10), Bundesfinanzminister Scholz (16:00) und EZB-Bankenaufsichtschef Enria (16:30) 14:00 FR/Total SE, Strategy & Outlook Presentation (virtuell) *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht September Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +600.000 Stellen zuvor: +428.000 Stellen *** 14:30 US/BIP 2Q (3. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: -31,7% gg Vq 2. Veröff.: -31,7% gg Vq 1. Quartal: -5,0% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: -2,0% gg Vq 2. Veröff.: -2,0% gg Vq 1. Quartal: +1,4% gg Vq 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago September PROGNOSE: 51,9 zuvor: 51,2 *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 17:00 US/Fed, Rede von Minneapolis-Fed-Präsident Kashkari (2020 stimmberechtigt im FOMC) beim Wisconsin Manufacturers & Commerce online event 19:40 US/Fed, Rede (virtuell) von Fed-Gouverneurin Bowman (stimmberechtigt im FOMC) bei einer Veranstaltung der Federal Reserve Bank of St. Louis - DE/Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Präsidiumssitzung zu Nachfolge des scheidenden Präsidenten Kramer, Berlin - Börsenfeiertag Südkorea ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

