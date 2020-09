An der Wall Street bewegen sich Anleger am Dienstag vorsichtig auf dem Parkett.Der Dow Jones stieg mit einem Abschlag von 0,09 Prozent bei 27.560,24 Punkten in den Handel ein.Zentrales Thema an den Börsen wird nach Meinung von Beobachtern der Präsidentschaftswahlkampf sein. Die Akteure warten gespannt auf die Fernsehdebatte zwischen Amtsinhaber Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden, die am Dienstag um 21.00 Uhr (Ostküstenzeit USA) beginnt. In Mitteleuropa ist es dann ...

