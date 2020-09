Leipzig (ots) - In "Pavlovs Köter" (AT) ist das Kommissarinnen-Duo Karin Gorniak und Leonie Winkler einem Stalker auf der Spur. Während der Ermittlungen gerät Gorniak selbst ins Fadenkreuz des mutmaßlichen Mörders.Die Dreharbeiten zum zwölften MDR-Tatort aus Dresden haben am 22. September in Dresden und Umgebung begonnen. Der neueste Fall wird besonders für Kommissarin Gorniak zur emotionalen Zerreißprobe.Inhalt:Die 29-jährige Anna Schneider bricht am helllichten Tag tot zusammen. Ein Fall für Karin Gorniak und Leonie Winkler, die herausfinden, dass das Opfer kurz zuvor Strafanzeige gegen einen unbekannten Stalker erstattete. Zudem litt Schneider in letzter Zeit unter starken körperlichen Schmerzen. Gorniak ist alarmiert: Auch sie hat seit einigen Tagen unerklärliche Schmerzattacken. Könnte es eine Verbindung zwischen ihr und Anna Schneider geben?Schnell gerät Schneiders Ex-Freund Nils Klotsche ins Visier der Kommissarinnen. Er arbeitet in einem medizinischen Labor. Der verheiratete Lucas Dreesen, der eine Affäre mit Schneider hatte, könnte ebenfalls der Stalker sein. Es mehren sich die Anzeichen, dass auch Gorniak verfolgt wird. Ihr werden immer wieder Videoaufnahmen zugestellt, auf denen Partyszenen von vor 20 Jahren zu sehen sind. Liegt der Schlüssel für den Fall in Gorniaks eigener Vergangenheit?In der Regie von Sebastian Marka stehen neben Karin Hanczewski, Cornelia Gröschel und Martin Brambach in diesem zwölften MDR-Tatort aus Dresden Anna Maria Mühe als Martha, Christian Friedel als Nils Klotsche u.v.a.m. vor der Kamera. Das Drehbuch schrieb Michael Comtesse, für die Bildgestaltung ist Willy Dettmeyer verantwortlich. Produzentin ist Nanni Erben, ausführende Produzentin ist Tanja Marzen. Der Redakteur des MDR ist Sven Döbler.Der Tatort ist eine Produktion der Madefor Film im Auftrag des Mitteldeutschen Rundfunks für das Erste.Pressekontakt:MDR, Hauptabteilung Kommunikation, Sebastian Henne, Tel.: (0341)3006376, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/4720476