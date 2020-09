Die Börsen in New York starten etwas leichter in den Handelstag, nachdem sie zum Wochenauftakt kräftige Gewinne verbucht hatten. Die Anleger nehmen sich etwas zurück - am Abend liefern sich US-Präsident Donald Trump und Joe Biden ihr erstes TV-Duell. Am Freitag steht zudem der "große" Arbeitsmarktbericht zur Veröffentlichung an. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

