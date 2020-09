DJ "SafeGuest": eyepin launcht digitale Lösung für die Gästeregistrierung in der Gastronomie - Covid-19 Contact Tracing

Wien/Berlin (pts032/29.09.2020/15:30) - Die Registrierungspflicht von Gästen in Restaurants ist in zahlreichen Städten bereits in Kraft getreten, vielen steht die Einführung bevor. Angesichts dieser Situation stellt der Marketing-Spezialist eyepin nun mit "SafeGuest" ein kostengünstiges und datenschutzrechtlich sicheres Service vor.

Mit SafeGuest können Gäste mit ihrem Mobiltelefon einfach einen QR-Code am Tisch abscannen, ihre Kontaktdaten eingeben und sind somit registriert. Franz Kolostori, Geschäftsführer von eyepin, erklärt dazu: "Der Gast braucht in der Regel weniger als eine Minute, um seine Daten einzugeben und für den Lokalbetreiber bietet SafeGuest eine Übersicht, welcher Tisch bereits seine Daten bekanntgegeben hat. Dazu braucht es weder die Installation einer Software noch einer App. Einfacher geht es nicht." Lokalbetreiber ersparen sich zusätzliche Zettelwirtschaft und sind damit sicher vor teilweise drakonischen Strafen, denn die Informationen der Gäste werden je nach gesetzlicher Vorgabe DSGVO-konform im Hochsicherheits-Datenzentrum von eyepin gespeichert und sind im Falle eines notwendigen Contact Tracings sofort verfügbar.

SafeGuest berücksichtigt regionale Vorgaben Im Unterschied zu den meisten verfügbaren Tools ist SafeGuest an regional unterschiedliche Vorgaben der Gesundheitsbehörden anpassbar. "Wir haben in jedem Land und in beinahe jedem Bundesland in der DACH-Region andere gesetzliche Regelungen, die wir über den Standort des Betriebes jederzeit adaptieren können", so Kolostori.

So schnell und sicher funktioniert SafeGuest Der Gastronom meldet sich online bei SafeGuest an und erhält einen Account mit Druckvorlagen für Tischaufsteller und Aushängen. Diese enthalten einen QR-Code sowie eine Kurz-URL, welche die SafeGuest Registrierungs-Site des Betriebes öffnet. Der Gast gibt lediglich seine Daten ein und bekommt eine Bestätigung dafür.

Binnen zwei Minuten können sich Betriebe online registrieren und SafeGuest einen Monat kostenfrei nutzen, danach wird eine Monatsgebühr von Eur 9,90 exkl. MwSt. verrechnet. Das Service kann monatlich gekündigt werden.

Weitere Informationen unter: http://www.eyepin.com/de/safeguest

Über eyepin: eyepin ist Softwareanbieter und Agentur für E-Marketing. Die "eyepin Marketing Suite" umfasst unterschiedliche Tools für E-Mail Newsletter-Marketing, Event Marketing, Marketing Automation, Landing Pages, Online-Umfragen und mehr. Die offene Schnittstellen-Technologie ermöglicht die Anbindung von eyepin an alle gängigen CRM- und ERP-Lösungen. Zudem bietet eyepin Konzeption, Kampagnenplanung sowie Kreativleistungen an. Vorhandene Gütesiegel und Zertifizierungen, wie beispielsweise durch die Certified Senders Alliance (CSA), garantieren die Einhaltung rechtlicher und technischer Standards sowie eine hohe Zustellqualität. Zu den Kunden zählen europäische Unternehmen und Organisationen, darunter Magenta, die Österreichische Post AG, OMV, das Bundesministerium der Finanzen in Deutschland sowie die Daimler AG. http://www.eyepin.com

