Die Aktie der Commerzbank startete furios in die neue Handelswoche und profitierte hierbei von einer bekanntgewordenen Personalentscheidung. Bereits am heutigen Dienstag droht dieser Effekt jedoch samt zu beobachtenden Vorstoß wirkungslos zu verpuffen… Noch in der letzten Handelswoche stand der eminent wichtige Unterstützungsbereich um 4,0 Euro unter Druck. Die Relevanz dieser Zone wird im unteren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...