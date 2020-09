Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Dienstag ist ein neuer Exchange Traded Fund von Amundi über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit dem Amundi MSCI Emerging ESG Universal Select UCITS ETF DR (C) hätten Anleger Zugang zu großen und mittelständischen Unternehmen aus 23 Schwellenländern, die als nachhaltig gelten würden. Die Gewichtung der Indexbestandteile orientiere sich an den ESG-Kriterien. Es würden Unternehmen bevorzugt, die über ein stabiles ESG-Profil verfügen und eine positive Entwicklung zur Verbesserung dieses Profils aufweisen würden. ...

