Die Versprechen des britischen Premierministers Boris Johnson an die Briten strotzen vor Zuversicht. Denn schließlich hat er eine satte innenpolitische Mehrheit für seinen aktuellen Kurs. Die Souveränität Großbritanniens steht dabei im Mittelpunkt, welche in den Augen vieler seiner Wähler durch die EU gefährdet ist und neben anderen Begleitgeräuschen zu der harten Haltung in den After-Brexit-Verhandlungen beiträgt.Nun ist es das eine, eine Wahl zu gewinnen, aber etwas anderes, die Voraussetzungen für nachhaltiges (außenwirtschaftliches) Wachstum zu schaffen. Und dies unter den weiter ungewissen und erschwerenden Bedingungen einer sowohl sozial wie auch gesundheitspolitisch unbewältigten Corona-Krise. Denn dass Boris Johnsons innenpolitisches Lavieren in der Corona-Reaktion nicht ewig toleriert wird, dürfte dazu beitragen, dass auch die Geduld bei anderen Konfliktthemen abnimmt und die aktuelle Mehrheit instabiler sein könnte als er selber glaubt.

