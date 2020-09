DJ Rosinger RMS GmbH begleitet AVENTA AG an die Börse - Als Vorbereitung hat die AVENTA AG das Grundkapital bereits auf 40 Mio. Euro erhöht

Gaming/Wien/Schwanenstadt (pts033/29.09.2020/15:40) - Die zur Rosinger Group des international aktiven Finanzinvestors und Industriellen Gregor Rosinger gehörende "PRIVATE EQUITY Rosinger Anlagentechnik GmbH & Co. KG" teilt hiermit mit, dass ihr Tochterunternehmen "Rosinger RMS GmbH" die in Graz ansässige AVENTA AG sowohl bei der Vorbereitung als auch bei der erfolgreichen Umsetzung der am 25. September 2020 im Firmenbuch eingetragenen Kapitalerhöhung um 39.930.000 Euro auf nunmehr 40.000.000 Euro Grundkapital begleitet hat.

Die Rosinger RMS GmbH, die sowohl als Direct Funding Partner als auch als Capital Market Coach der Wiener Börse aktiv ist, wird die AVENTA AG auch auf dem weiteren Weg zum für das noch im Jahre 2020 angestrebte Börsenlisting im Direct Market Plus/Direct Market der Wiener Börse begleiten.

Die AVENTA AG ist die oberste Gesellschaft des Grazer AVENTA-Konzerns, der in der Entwicklung und Bewirtschaftung von Immobilien aktiv ist. Der Schwerpunkt der Tätigkeit ist die Schaffung von Wohnimmobilien, die an verschiedene Kundenschichten veräußert werden. Durch die die jeweilige Käuferschicht ansprechende Planung und das ausgezeichnete Preis-Leistungs-Verhältnis hat sich die Gruppe am Markt etabliert. Aktuell befinden sich 38 Projekte unterschiedlicher Größe in unterschiedlichen Entwicklungsstadien in der Pipeline. Das Projektvolumen umfasst rund 93.000 m2 Nutzfläche, die in den kommenden Jahren großteils selbst gebaut werden sollen.

