Franziska Schimke blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute das Papier des Börseneulings Siemens Energy. Gestern ging es am ersten Börsentag auf und ab. Analysten hatten vor dem Gang auf das Parkett eine Marktkapitalisierung von mehr als 20 Milliarden Euro für möglich gehalten. Gestern lag sie am Ende des Tages bei gut 15 Milliarden Euro. Dass es schwankungsreich weiter geht, davon gehen die Experten aus, denn zunächst wird es einige Zeit brauchen, bis zum Beispiel DAX-Indexfonds und Technologie-Investoren aussteigen und sich die Anleger entsprechend positionieren. Bei den Verkäufen steht Nel im Visier der Investoren. Nel cancelt eine Aktien-Offerte. Zuvor wollten die Norweger neue Papiere zum Preis von 18,45 Norwegische Kronen emittieren. Aufgrund des starken Kursverfalls gegenüber dem Monatsanfang hat die Aktie rund 23 Prozent verloren wird dies nun doch nicht geschehen. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv