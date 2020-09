94.282 Euro haben wir als Gesamtwert aus Cash und u.a. Wertpapieren aktuell ausgeworfen, bezogen auf den Jahresstartwert von 107.500 ist dies ein Minus von 12,30 Prozent. Unser wikifolio Stockpicking Österreich (grösste Position im Depot), liegt so: DE000LS9BHW2: -0.00% vs. last gabb, -22,31% ytd, +26,70% seit Start 2013. Auch heute kann mein wikifolio nicht gehandelt werden, weil es rund um startup300 ein Problem gibt, ich habe bereits im März darauf hingewiesen, siehe HIER . Nun war es sechs Monate ruhig, jetzt ist aber offenbar irgendwas passiert, startup300 war ja auch zB im wikifolio vom Ausichtsratschef Michael Altrichter. Ich gehe davon aus, dass hier wikifolio, startup300 und L&S eine faire Lösung finden, habe dazu heute auch mit der Wiener Börse ...

