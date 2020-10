HANFORD (IT-Times) - Zuletzt war es still um das schwer angeschlagene E-Mobility-Startup Faraday Future geworden, doch nun scheint wieder etwas mehr frischer Wind in die Angelegenheit zu kommen. Faraday Future plant, durch eine sogenannte SPAC-Transaktion an die Börse zu gehen. Dabei fusioniert Faraday...

Den vollständigen Artikel lesen ...