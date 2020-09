Der Goldpreis hat in der letzten Woche spürbar Federn gelassen. Für die Analysten der Schweizer UBS ist das allerdings kein Grund, das Edelmetall über Bord zu werfen - im Gegenteil: Gerade jetzt sei ein guter Zeitpunkt zum Kauf. Denn die Unsicherheit dürfte in den kommenden Wochen zunehmen. Die Experten haben dabei vor allem die nahende US-Präsidentschaftswahl am 3. November im Blick. Deren Ausgang sei "alles andere als sicher" und der Hauptgrund, warum Gold vom aktuellen Niveau aus wieder in den ...

