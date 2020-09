Lufthansa bleibt im Fokus Die Lufthansa-Aktie (mittlerweile im MDax) befindet sich heute erneut deutlich im Sinkflug - aktuell geht es um über 2% in den Keller und damit in die Nähe des 15-Jahres-Tiefs vom 25. September 2020 (7,10 Euro). Im Zuge der Corona-Krise hat die Kranich-Aktie massiv an Wert verloren, so müssen Lufthansa-Aktionäre seit Jahresstart 2020 einen Kursverlust...

Den vollständigen Artikel lesen ...