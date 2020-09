DGAP-News: KAP AG / Schlagwort(e): Personalie

KAP AG MIT WECHSEL IM VORSTAND



KAP AG MIT WECHSEL IM VORSTAND Fulda, 29. September 2020 - Der Aufsichtsrat der KAP AG (WKN 620840, ISIN DE0006208408) hat Marten Julius per 1. Oktober 2020 zum neuen Finanzvorstand bestellt. Er folgt auf Dr. Alexander Riedel, der den Aufsichtsrat aus persönlichen Gründen gebeten hat, ihn von seinem Vorstandsmandat bei der KAP AG zum 30. September 2020 zu entbinden. Alexander Riedel war seit Mai 2018 Vorstand der KAP AG. Marten Julius, 54, war zuletzt Finanzvorstand bei der Infiana Group in Forchheim, einem führenden Hersteller von Kunststofffolien. Zuvor hatte er die Rolle des Finanzvorstands und kaufmännischen Leiters bei der SMC Pneumatik GmbH in Egelsbach inne, der deutschen Tochtergesellschaft der japanischen SMC Corporation. Christian Schmitz, Aufsichtsratsvorsitzender der KAP AG, sagt: "Wir freuen uns sehr, Marten Julius für diese Aufgabe gewonnen zu haben. Mit seiner Führungserfahrung in relevanten Branchen wird er gemeinsam mit Vorstandssprecher Eckehard Forberich das profitable Wachstum der KAP AG weiter vorantreiben." Schmitz weiter: "Der Aufsichtsrat dankt Alexander Riedel ausdrücklich für seine erfolgreiche Arbeit für das Unternehmen, bedauert seine Entscheidung und wünscht ihm alles Gute für seine berufliche und persönliche Zukunft."

Kontakt

KAP AG

Eckehard Forberich

E: e.forberich@kap.de

T: +49 661 103 690 Kirchhoff Consult AG

Nicole Schuettforth

E: nicole.schuettforth@kirchhoff.de

T: +49 40 609 186 64 Über die KAP AG

Die KAP AG ist eine mittelständische Industriegruppe mit rund 3.000 Mitarbeitern. In den Segmenten engineered products, flexible films, it/services, surface technologies und precision components entwickeln wir innovative industrielle Produkte und technologische Lösungen für internationale Industrie- und Handelsunternehmen. Mit unserer langfristig angelegten Strategie besetzen wir attraktive Marktnischen mit langfristigem Wachstumspotential. Unser Fokus liegt dabei im Aufbau und in der Entwicklung von margenstarken Industriesegmenten zu hoch spezialisierten Marktführern. Im Rahmen von Nachfolgeregelungen übernehmen wir darüber hinaus als verlässlicher Partner zur Verstärkung bestehender oder zum Aufbau zusätzlicher Segmente mittelständische Unternehmen mit attraktiven Marktpositionen. Von unserem Wachstumskurs profitieren unsere Aktionäre durch unsere ertragsorientierte Dividendenpolitik.

