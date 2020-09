Die Genehmigung für den umstrittenen Flieger 737MAX seitens der EU gilt als gegeben, aber die Unterschrift fehlt noch. Mitten in der allgemeinen Krise der Airlines muss Boeing damit fertig werden, eine neue Zukunft aufzubauen. Das gleicht der Situation von 1970, als das damals neueste Flugzeug, der berühmte Jumbo, ebenfalls am Boden bleib, weil die Airlines kein Geld hatten.



Diesmal fehlen die Fluggäste. In dieser Lage hängt Boeing ebenso wie Airbus. Sanierungen solcher Firmen laufen unterschiedlich. In Europa mit sehr vielen Rücksichten auf die Arbeitnehmer, in den USA mit Rücksicht auf die Rentabilität.



Zwischen beiden Aspekten bestehen erhebliche Unterschiede. Boeing kam von 389 Dollar und landete bei 89 Dollar. Inzwischen wieder 166 Dollar. Darin liegt die Erwartung, wie Boeing mit dieser Situation fertig wird, vor allem in welcher Zeit.



Das Ganze wird von hoher Volatilität begleitet. Grund: Ständige Kommentare lassen Nervositäten entstehen.



