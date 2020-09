Nach mehr als drei Jahren Forschung hat Kuka in der vergangenen Woche ein roboterbasiertes System für das neuromuskuläre Training getestet. Der Automatisierungsexperte legte dabei vor allem Wert auf psychosoziale Erkenntnisse wie Technikakzeptanz und Vertrauen. Wie reagieren Menschen auf die direkte Zusammenarbeit mit Robotern? Welche psychosozialen Aspekte kommen bei der Interaktion zum Tragen? Diesen Fragen geht Kuka in einer gemeinsamen Studie mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und der Deutschen Sporthochschule Köln nach. Seit mehr als drei Jahren ist Kuka in dem Forschungsprojekt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...