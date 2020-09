Virgin Galactic ist spekulativ, keine Frage, doch die Aktie bietet ebenso unbestritten einen hohen Unterhaltungswert - auch Shortsellern, die in großer Zahl auf fallende Kurse setzen und inzwischen auf hohen Gewinnen sitzen. Wie geht es mit dem Papier jetzt weiter?Wird die Menschheit in der Zukunft ihren Urlaub im All verbringen? Richard Branson ist davon überzeugt und er weiß auch, mit welcher "Spaceline" die Touristen dann fliegen werden: der von ihm gegründeten Virgin Galactic natürlich. Viel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...