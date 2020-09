Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



29.09.2020 / 17:05

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Dr. Vorname: Christian Nachname(n): Bruch

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Siemens Energy AG

b) LEI

5299005CHJZ14D4FDJ62

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000ENER6Y0

b) Art des Geschäfts

Kauf (in Erfüllung einer anstellungsvertraglichen Anlageverpflichtung)

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 21,81 EUR 32256,99 EUR 21,8 EUR 123170 EUR 21,89 EUR 21890 EUR 21,84 EUR 11618,88 EUR 21,98 EUR 21980 EUR 21,82 EUR 15688,58 EUR 21,95 EUR 50616,7 EUR 21,85 EUR 12694,85 EUR 22,19 EUR 1065,12 EUR 21,83 EUR 15695,77 EUR 22,06 EUR 3772,26 EUR 21,86 EUR 6623,58 EUR 22,15 EUR 2215 EUR 22,04 EUR 123688,48 EUR 22,08 EUR 38198,4 EUR 22,1 EUR 60775 EUR 22 EUR 6600 EUR 22,38 EUR 4476 EUR 22,22 EUR 6510,46 EUR 22,27 EUR 7037,32 EUR 22,2 EUR 124031,4 EUR 22,47 EUR 44872,59 EUR 22,25 EUR 12237,5 EUR 22,24 EUR 5960,32 EUR 22,21 EUR 12548,65 EUR 22,4 EUR 44800 EUR 22,41 EUR 16224,84 EUR 22,39 EUR 167925 EUR 22 EUR 46156 EUR 22 EUR 2574 EUR 22 EUR 7260 EUR 22 EUR 13244 EUR 22 EUR 11000 EUR 22 EUR 8030 EUR 22 EUR 6314 EUR 22 EUR 98846 EUR 22 EUR 26576 EUR 22,01 EUR 220100 EUR 22,01 EUR 220100 EUR 22,01 EUR 220100 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 22,0644 EUR 1875473,6900 EUR

e) Datum des Geschäfts

2020-09-28; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR

