FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 30. September:

TERMINE UNTERNEHMEN

09:00 DEU: Drägerwerk AG & Co KGaA, Online-HV

09:30 DEU: Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure beginnt 10:00 DEU: Volkswagen, Hauptversammlung

10:00 NLD: Gericht verhandelt Klage im Dieselskandal gegen Daimler 11:00 DEU: Leifheit AG, Online-HV

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Industrieproduktion 08/20

03:00 CHN: Einkaufsmanagerindex Dienste und Industrie 09/20 03:45 CHN: Caixin-Einkaufsmanagerindex Industrie 09/20 08:00 GBR: BIP Q2 (2. Veröffentlichung)

08:45 FRA: Erzeuger- und Verbraucherpreise 09/20

08:45 FRA: Konsumausgaben 09/20

09:55 DEU: Arbeitsmarktdaten 09/20

11:00 EUR: Verbraucherpreise 09/20

11:00 ITA: Verbraucherpreise 09/20

14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktdaten (wöchentlich)

14:30 USA: BIP Q2 (dritte Veröffentlichung)

15:45 USA: MNI-Einkaufsmanagerindex Chicago 09/20

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 08/20

SONSTIGE TERMINE

03:00 USA: Erste TV-Debatte zwischen den Präsidentschaftskandidaten Biden und Trump 09:00 DEU: Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel im Bundestag anlässlich der Generaldebatte zum Haushalt 09:15 EUR: Konferenz «The ECB and Its Watchers». Notenbanker, Finanzmarktteilnehmer und Wissenschaftler diskutierten die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) - voraussichtlich mit einer Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde 14:00 DEU: Digitale Konferenz Bundesbank und International Bankers Forum (IBF) zu den Auswirkungen der Corona-Krise auf den Finanzsektor unter anderem mit Reden von Bafin-Chef Hufeld (14.10 Uhr), Bundesfinanzminister Scholz (16.00 Uhr) und EZB-Bankenaufsichtschef Enria (16.30) °

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi