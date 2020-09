Die Beyond-Meat-Aktie legt am Dienstag zeitweise um mehr als zwölf Prozent auf 170,45 Dollar zu. Der Grund: Walmart verdreifacht die Anzahl seiner Filialen, die die pflanzlichen Fleischersatzprodukte im Sortiment haben. Dies dürfte das Umsatzwachstum kräftig ankurbeln. Wie Beyond Meat mitteilte, sollen der Beyond-Burger und weitere Produkte bald in 2.400 statt wie bisher rund 800 Walmart-Filialen erhältlich sein. Im ersten Halbjahr erwirtschaftete Beyond Meat mit dem Verkauf seiner Produkte über ...

