Eine Beteiligung am südkoreanischen Weltmarktführer für Batteriezellen soll Tesla den Akku-Nachschub für seine steigende Produktion elektrischer Fahrzeuge sichern. Wie die Korea Times unter Berufung auf Bankenquellen berichtet, soll Tesla eine zehnprozentige Beteiligung an LGs künftiger Akkusparte in Erwägung ziehen. Mitte September hatte LG Chem angekündigt, seine Batteriezellproduktion in ein eigenes Unternehmen auszugliedern, um so den Wert für die Shareholder zu maximieren. LG Energy Solutions soll dieses neu zu gründende Unternehmen wohl heißen...

