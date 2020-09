Frankfurt (www.fondscheck.de) - Folge dem Markt: So beschreibt Erdem Furuncu von Lang & Schwarz die Grundtendenz im ETF-Handel der vergangenen Woche, so die Deutsche Börse AG.Bei tendenziell fallenden Aktienmärkten hätten Anleger auffallend häufig Short-DAX-Produkte (ISIN LU0411075020/ WKN DBX0BY) gekauft. Mit steigender Risikofreude gebe es in dem Wert mittlerweile zunehmend Abgaben. Hohes Nachfrageaufkommen sehe der Händler auch im Rohstoffbereich. Gold- (ISIN DE000EWG0LD1/ WKN EWG0LD), Silber- (ISIN DE000A1EK0J7/ WKN A1EK0J) und Brent-Tracker (ISIN DE000A1N49P6/ WKN A1N49P) kämen besonders häufig zum Tragen. Hier schwömmen Investoren ebenfalls jeweils mit dem Strom. ...

