Der amerikanische Konsum-Riese Walmart hatte erst kürzlich für Aufsehen gesorgt, als er sich in die ganze Affäre rund um die chinesische Videoplattform TikTok einschaltete. Hatte man zuerst geglaubt, dass die Supermarktkette an der Seite von Microsoft ein Gebot abgeben würde, kooperierte man am Ende mit Oracle, die zumindest nach jetzigem Stand den Zuschlag erhalten haben.Was allerdings noch lange nicht heißt, dass es tatsächlich eine Übernahme des US-Geschäftes von TikTok geben wird. Auch wenn von amerikanischer Seite her die Vorstellungen klar sind, wie mit den Daten umgegangen werden soll, so mauert jetzt offensiv die chinesische Regierung. So wurde in Medien beispielsweise kommentiert, dass der Deal "Chinas nationale Sicherheit, Interessen und Würde" verletzen würde, man also nicht zustimmen würde.

Den vollständigen Artikel lesen ...