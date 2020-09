DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Bund und Länder verständigen sich auf schärfere Corona-Regeln

Bund und Länder haben sich am Dienstag auf schärfere Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie in besonders betroffenen Regionen verständigt. Bei Privatfeiern soll es dort in öffentlichen Räumen eine Obergrenze geben und für Feiern in Privaträume wird eine maximale Teilnehmerzahl empfohlen. Auch soll ein Mindestbußgeld von 50 Euro für falsche Kontaktangaben bei Restaurant-Besuchen eingeführt werden.

HVPI-Inflation in Deutschland im September niedriger als erwartet

Die Verbraucherpreisinflation in Deutschland ist im September niedriger als erwartet gewesen, was eine entsprechende Entwicklung im Euroraum nach sich ziehen könnte. Nach vorläufiger Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) sank der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent und lag um 0,4 (August: 0,1) Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Preisrückgang von nur 0,2 Prozent und eine Jahresrate von ebenfalls minus 0,2 Prozent prognostiziert.

ING: Disinflation in Deutschland - Deflationsrisiko steigt

ING führt den unerwartet deutlichen Rückgang der Inflationsrate in Deutschland hauptsächlich auf die Energiepreise und die Senkung der Mehrwertsteuer zurück. "Allerdings kann aus Disinflation schnell Deflation werden", warnt ING-Diba-Chefvolkswirt Carsten Brzeski. Er rechnet damit, dass die Inflationsraten in Deutschland vorerst weiter sinken werden, ehe sie sich 2021 langsam wieder erholen. Er geht davon aus, dass ein Teil dieser Preisrückgänge wettgemacht werden kann, wenn ein Corona-Impfstoff verfügbar wird.

Schulze: Mit Etat 2021 werden alle Ressorts zu Klimaministerien

Mit dem Haushalt 2021 übernimmt aus Sicht von Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) die gesamte Bundesregierung die Verantwortung für den Klimaschutz. Der Haushaltsentwurf zeige, "dass inzwischen alle Ministerien auf dem Weg sind, Klimaministerien zu werden", sagte Schulze bei den Etatberatungen im Bundestag. Die Regierung werde im kommenden Jahr "so viel wie nie zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik in den Klimaschutz investieren".

Maas verspricht faire Verteilung von Corona-Impfstoff

Außenminister Heiko Maas hat internationale Kooperation im Kampf gegen die Corona-Pandemie angemahnt und von Deutschland die faire Verteilung eines möglichen Impfstoffen versprochen.

EU-Kommission will Rohstoffförderung in Europa stärken

Mit der Gründung einer Europäischen Rohstoffallianz will die Europäische Kommission Lieferketten nachhaltiger machen und die Importabhängigkeit von Drittstaaten verringern. An dem Zusammenschluss sind mehr als 150 Industrieunternehmen, Verbände und andere Akteure beteiligt, auch Regierungen und Nichtregierungsorganisationen sind eingeladen.

Türkischer Kampfjet soll armenisches Flugzeug abgeschossen haben - Ankara dementiert

In den Kämpfen um die Kaukasusregion Berg-Karabach soll ein türkischer F-16-Jet ein armenisches Militärflugzeug abgeschossen haben. Diesen Vorwurf erhob am Dienstag das Verteidigungsministerium in Eriwan - die Regierung in Ankara dementierte umgehend. Angesichts der weiter anhaltenden tödlichen Kämpfe riefen die USA, Russland und Deutschland zu einem sofortigen Ende der Kämpfe auf.

US-Außenminister Pompeo ruft Athen und Ankara zum Dialog im Gasstreit auf

US-Außenminister Mike Pompeo hat Ankara und Athen erneut aufgerufen, ihren Streit um Gasvorkommen im östlichen Mittelmeer am Verhandlungstisch zu lösen. "Wir unterstützen eindringlich einen Dialog zwischen den Nato-Partnern Griechenland und Türkei und ermutigen sie dazu, die Gespräche dafür so schnell wie möglich wieder aufzunehmen", sagte Pompeo am Dienstag bei einem Besuch auf der griechischen Insel Kreta.

Großbritannien und Kanada verhängen Sanktionen gegen Lukaschenko

Großbritannien und Kanada haben Sanktionen gegen den belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko sowie dessen Sohn und sechs weitere Vertreter der Regierung verhängt. Für sie gelte ein Einreiseverbot, zudem werde das Vermögen der Betroffenen eingefroren, teilte der britische Außenminister Dominic Raab am Dienstag mit.

Fed/Kaplan: Zinsen nahe Null angemessen bis 2022/23

Der Präsident der Federal Reserve von Dallas, Robert Kaplan, geht von einer Beibehaltung des derzeitigen Zinsniveaus von nahe Null für die nächsten Jahre aus. Gleichzeitig macht er sich Sorgen, dass diese niedrigen Zinsen Probleme verursachen.

Williams: Fed-Maßnahmen zur Markt-Wiederherstellung erfolgreich

Die US-Notenbank hat mit ihren Bemühungen, die Finanzmärkte angesichts der sich ausbreitenden Corona-Pandemie in Bewegung zu halten, nach Einschätzung von John Williams, ihr Ziel erreicht und die Konjunktur auf einen Pfad der Erholung geführt. "Insbesondere die Widerstandsfähigkeit des US-Bankensystems war ein Schlüsselfaktor bei der Positionierung unserer Wirtschaft für eine starke Erholung, trotz der enormen Herausforderungen, die die Pandemie mit sich gebracht hat", sagte der Chef der Federal Reserve Bank of New York laut Redetext Dienstag.

Stimmung der US-Verbraucher im September verbessert

Die Stimmung unter den US-Verbrauchern hat sich im September stärker als erwartet aufgehellt. Wie das Forschungsinstitut Conference Board berichtete, stieg der Index des Verbrauchervertrauens auf 101,8. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 90,1 erwartet. Der Vormonatswert wurde auf 86,3 von zunächst 84,8 nach oben revidiert.

Emir von Kuwait mit 91 Jahren gestorben

Der Emir von Kuwait, Scheich Sabah al-Ahmad Al-Sabah, ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Das teilte ein Regierungsvertreter am Dienstag in einer Fernsehansprache mit. Sabah galt als Architekt der modernen Außenpolitik des Golfstaates.

+++ Konjunkturdaten +++

US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 4 Wochen Sep -0,3% gg Aug

US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 4 Wochen Sep +0,6% gg Vorjahr

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 29, 2020 13:00 ET (17:00 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.