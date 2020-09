Dem DAX ist nach der Vortagesrallye die Kraft ausgegangen. Der deutsche Leitindex fiel am Dienstag um 0,35 Prozent auf 12.825,82 Punkte, nachdem er zu Wochenbeginn um mehr als drei Prozent in die Höhe geschnellt war. Der MDAX der 60 mittelgroßen Börsentitel bewegte sich mit einem Plus von 0,01 Prozent auf 26.969,27 Zähler kaum vom Fleck.Top-Gewinner des Tages im DAX waren die Aktien von RWE, Delivery Hero und Henkel. RWE profitierte dabei wohl noch von der Meldung von Montag, dass das Unternehmen ...

