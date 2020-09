Berlin (ots) - "Auch wenn wir lokal handeln müssen, ist es doch wichtig, dass die Kanzlerin und die Regierungschefs der Länder nun zu einer nationalen Strategie gefunden haben. Das gibt den Menschen Orientierung und den Beschäftigten im Gesundheitswesen etwas mehr Planungssicherheit.Für die kommenden Wochen und Monate wird entscheidend sein, dass wir in unseren Bemühungen um eine Eindämmung der Pandemie nicht nur gut, sondern auch schnell sind. Wir brauchen eine umfassende Teststrategie, die Tests da vorsieht, wo sie medizinisch sinnvoll sind und die vor allem die neuen Möglichkeiten der Corona-Schnelltests nutzt. Mehr denn je gilt es, Infektionsketten schnell zu unterbrechen und in der anstehenden Influenzasaison Grippesymptome von Covid19 zu unterscheiden.Um unsere Praxen vor Überlastung zu schützen ist es in diesem Jahr besonders wichtig, dass sich möglichst viele Menschen gegen Grippe impfen lassen. Dafür brauchen wir breit angelegte Aufklärungskampagnen ebenso wie die Bereitschaft der Krankenkassen, die Kosten für den Grippeschutz auch für Impfwillige zu übernehmen, die nicht zu den Risikogruppen zählen."Pressekontakt:Samir RabbataPressesprecherBundesärztekammerHerbert-Lewin-Platz 110623 BerlinFon +49 30 400 456 - 700Fax +49 30 400 456 - 707presse@baek.deOriginal-Content von: Bundesärztekammer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9062/4720629