Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - le 29 septembre/September 2020) - The common shares of Christina Lake Cannabis Inc. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

The Company's primary business currently consists of the development of its bank of proprietary outdoor genetics, growing, harvesting and processing of cannabis biomass and the sale of cannabis oil, distillate and isolate. The Company has a Standard Cultivation License (obtained March 27, 2020), and a Research and Development License (obtained May 20, 2020) from Health Canada, and is also positioned to provide consulting services to Health Canada applicants and businesses licensed by Health Canada, including outdoor cultivation and extraction companies. As a means to this end, the Company has developed a significant land position for its own outdoor cultivation, the development of genetic material, testing and third-party cultivation.

Les actions ordinaires de Christina Lake Cannabis Inc. ont été approuvées pour inscription au CSE.

Les documents d'inscription et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

L'activité principale de la société consiste actuellement à développer sa banque de génétique extérieure exclusive, à cultiver, à récolter et à traiter la biomasse de cannabis et à vendre de l'huile, des distillats et des isolats de cannabis. La société détient une licence de culture standard (obtenue le 27 mars 2020) et une licence de recherche et développement (obtenue le 20 mai 2020) de Santé Canada, et est également positionnée pour fournir des services de consultation aux candidats et aux entreprises de Santé Canada agréés par Santé Canada. , y compris les entreprises de culture et d'extraction en plein air. À cette fin, la société a développé une position foncière importante pour sa propre culture en plein air, le développement de matériel génétique, les tests et la culture par des tiers.

Issuer/Émetteur: Christina Lake Cannabis Corp. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): CLC Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 84 014 015 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 28 713 699 CSE Sector/Catégorie: Life Sciences/Sciences biologiques CUSIP: 17104U 10 2 ISIN: CA 17104U 10 2 1 Boardlot/Quotité: 500 Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: le 1 octobre/October 2020 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 30 novembre/November Transfer Agent/Agent des transferts: National Securities Administrators Ltd.

The Exchange is accepting Market Maker applications for CLC. Please email: Trading@theCSE.com

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com