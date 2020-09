Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - le 29 septembre/September 2020) - Sativa Wellness Group Inc., the issuer resulting from a Fundamental Change of StillCanna Inc. (STIL), has been approved for listing.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Sativa Wellness Group Inc. is a vertically integrated "seed to consumer" CBD company that operates in the United Kingdom and the European Union. We have interests in hemp production, CBD extraction, cannabinoid laboratory testing, research programs, wholesale and retail sales. We own two operating facilities in Poland and Romania, which produce CBD isolate and distillate, and a production plant in the UK. Both Poland and the UK have testing laboratories. We sell wholesale and white-label CBD to other businesses and own and operate a variety of brands that market CBD in the retail space.

_________________________________

Sativa Wellness Group Inc., l'émetteur résultant d'un changement fondamental de StillCanna Inc. (STIL), a été approuvé pour inscription.

Les documents d'inscription et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Sativa Wellness Group Inc. est une société de CBD «de la graine au consommateur» intégrée verticalement qui opère au Royaume-Uni et dans l'Union européenne. Nous avons des intérêts dans la production de chanvre, l'extraction de CBD, les tests de laboratoire de cannabinoïdes, les programmes de recherche, les ventes en gros et au détail. Nous possédons deux sites d'exploitation en Pologne et en Roumanie, qui produisent de l'isolat et du distillat de CBD, et une usine de production au Royaume-Uni. La Pologne et le Royaume-Uni disposent de laboratoires d'essais. Nous vendons du CBD en gros et en marque blanche à d'autres entreprises et possédons et exploitons une variété de marques qui commercialisent du CBD dans l'espace de vente au détail.

Issuer/Émetteur: Sativa Wellness Group Inc. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): SWEL Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 302 592 941 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 68 930 960 CSE Sector/Catégorie: Life Sciences/Sciences biologiques CUSIP : 80403E 10 4 ISIN : CA 80403E 10 4 3 Old/Vieux CUSIP& ISIN: 86071P107/CA86071P1071 Boardlot/Quotité: 500 Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: le 30 septembre/September 2020 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: Le 31 décembre/December Transfer Agent/Agent des transferts: Computershare Investor Services Inc.

The Exchange is accepting Market Maker applications for SWEL. Please email: Trading@theCSE.com

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com