Im September machte Amazon-CEO Jeff Bezos seine Pläne bezüglich der Gründung von Vorschulen für Kinder aus einkommensschwachen Familien öffentlich. Die erste sogenannte Bezos Academy geht noch in diesem Herbst an den Start.? Jeff Bezos gründet Vorschulen für Kinder aus einkommensschwachen Familien ? Erste Bezos Academy soll am 19. Oktober in Des Moines, Washington, eröffnet werden ? Das Projekt wird durch den Bezos Day One Fund finanziert"Dieses Klassenzimmer ist erst der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...