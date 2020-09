DJ MÄRKTE ASIEN/Tokio schwach - Hongkong fest - NTT Docomo +20%

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO / SCHANGHAI (Dow Jones)--Ohne einheitliche Richtung zeigen sich die ostasiatischen Aktienmärkte und die Börse in Australien im Handelsverlauf zur Wochenmitte. An den chinesischen Börsen steigen die Indizes, insbesondere in Hongkong geht es deutlicher nach oben um gut 1 Prozent, in Tokio und Sydney dominieren Verluste. Sydney ist mit einem Minus von 1,7 Prozent klar Tagesverlierer, in Tokio verliert der Nikkei-Index 1,0 Prozent auf 23.304 Punkte. In Südkorea pausiert der Handel für den Rest der Woche wegen der Erntedankfeierlichkeiten.

In Australien orientieren sich die Anleger wie so oft stärker an den Vorgaben der US-Börsen, die am Dienstag leichter tendierten. Zudem weist der Future auf den S&P-500-Index aktuell auf neuerliche Verluste an der Wall Street zum Start am Mittwoch hin.

Rückenwind für chinesische Aktien kommt von neuen Einkaufsmanagerindizes, die überwiegend einen Tick besser ausgefallen sind als im August. Zudem liegen sie sowohl für den Dienstleistungssektor wie auch für das verarbeitende Gewerbe Chinas im Expansion anzeigenden Bereich. Dass in Japan die Industrieproduktion im August etwas stärker zugelegt hat gegenüber dem Vormonat als prognostiziert, sorgt derweil für keinen positiven Impuls.

Im weiteren Handelsverlauf könnte an den chinesischen Börsen die ab Donnerstag beginnende bis zu sieben Tage dauernde Feiertagspause stärker in den Fokus rücken. Möglicherweise könnten einige Anleger dann auf Nummer sicher gehen und zunächst Positionen glattstellen.

Die TV-Debatte in den USA zwischen den beiden Präsidentschaftskandidaten Biden und Trump sorgt zwar für Gesprächsstoff, von davon ausgehenden kurzfristigen Impulsen für den Aktienmarkt ist aus dem Handel aber zunächst nichts zu hören.

NTT-Gebot treibt NTT-Docomo weiter nach oben

Unter den Einzelwerten verlieren Nissan Motor in Japan 2,5 Prozent, nachdem der Autobauer im August einen 23-prozentigen Absatzrückgang verzeichnete. Toyota und Mazda geben um je gut 1 Prozent nach, Honda liegen knapp im Plus.

Nippon Telegraph & Telephone (NTT) geben um weitere 3,0 Prozent nach, belastet vom Angebot, die Mobilfunktochter NTT Docomo für 4,25 Billionen Yen komplett zu übernehmen. NTT Docomo machen nach dem Kurssprung um 16 Prozent am Vortag einen weiteren Satz um rund 20 Prozent nach oben.

Ölpreise fallen weiter

Am Ölmarkt fallen die Preise nach dem scharfen Kursrutsch im Handelsverlauf am Mittwoch noch etwas weiter um rund 1 Prozent. Dass die Rohöllagerbestände in den USA laut einem Branchenverband in der zurückliegenden Woche um 0,8 Millionen Barrel gefallen sind, stützt nicht. Zudem erhöhten sich die Benzinbestände. Die offiziellen Daten werden im Handelsverlauf am Mittwoch erwartet.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.845,40 -1,79% -12,55% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 23.304,08 -1,00% -0,61% 08:00 Kospi (Seoul) Feiertagspause Schanghai-Comp. 3.238,86 +0,45% +6,19% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 23.549,47 +1,18% -16,62% 10:00 Straits-Times (Sing.) 2.477,12 +0,22% -22,96% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.512,13 +0,55% -5,34% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:33 % YTD EUR/USD 1,1733 -0,1% 1,1741 1,1675 +4,6% EUR/JPY 123,83 -0,2% 124,05 123,36 +1,6% EUR/GBP 0,9139 +0,1% 0,9130 0,9083 +8,0% GBP/USD 1,2839 -0,2% 1,2859 1,2852 -3,1% USD/JPY 105,54 -0,1% 105,66 105,64 -2,9% USD/KRW 1169,22 +0,0% 1168,84 1169,49 +1,2% USD/CNY 6,8119 -0,1% 6,8165 6,8206 -2,2% USD/CNH 6,8162 -0,0% 6,8171 6,8250 -2,2% USD/HKD 7,7501 +0,0% 7,7500 7,7502 -0,5% AUD/USD 0,7114 -0,2% 0,7130 0,7083 +1,5% NZD/USD 0,6587 -0,0% 0,6588 0,6557 -2,1% Bitcoin BTC/USD 10.741,01 -0,2% 10.767,76 10.718,76 +49,0% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 38,79 39,29 -1,3% -0,50 -31,8% Brent/ICE 40,49 41,03 -1,3% -0,54 -34,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.889,43 1.897,83 -0,4% -8,40 +24,5% Silber (Spot) 23,85 24,25 -1,7% -0,41 +33,6% Platin (Spot) 877,93 887,50 -1,1% -9,58 -9,0% ===

September 30, 2020 00:52 ET (04:52 GMT)

