Aktien: Roche kann mehr als Corona

Dass die großen Pharmakonzerne derzeit nicht nur im Bereich der Medikamenten- und Impfstoffforschung im Bereich Coronavirus aktiv sind, zeigt Roche. Der Schweizer Pharmariese feiert einen Erfolg auf einem anderem Gebiet - mit seinem Medikament Evrysdi. Wie Roche mitteilte, konnte in einer Langfriststudie seine Wirksamkeit des Medikaments bei Muskelschwund bewiesen werden. Demnach lebten nach zwei Jahren Behandlung 88 Prozent der an sogenannter Spinaler Muskelatrophie (SMA) erkrankten Säuglinge noch. Sie benötigten zudem keine dauernde Beatmung mehr. Laut Roche konnten 59 Prozent der Kleinkinder mindestens fünf Sekunden ohne Hilfe sitzen. Den Angaben zufolge gab es keine Hinweise auf Sicherheitsbedenken. Evrysdi wurde im August in den USA zur Behandlung von Kindern ab einem Alter von zwei Monaten zugelassen. Die schwerste Form der Erbkrankheit SMA führt bei Kleinkindern meist zum Tod. Roche-Aktie ist nicht geschützt Die Aktie von Roche hat sich vom Corona-Tief im März deutlich erholt, steht aber nun vor einem entscheidenden Test. Die Aufwärtstrendlinie seit März wird getestet und wurde leicht unterschritten. Gleichzeitig wurde die 200-Tagelinie (rot) ebenfalls nach unten durchbrochen und auch der MACD (Momentum) dreht abwärts. Die nächste Unterstützung liegt bei 310 Franken und das Corona-Tief liegt bei rund 265 Franken. Enthaltene Werte: US4781601046,US7170811035,CH0012032113,US09075V1026,NL0015436031

