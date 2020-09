Das Wahlkampfduell zwischen Biden und Trump verhärtete die Fronten weiter. Mit Spannung war gestern Abend in den USA das Rededuell zwischen den beiden Kandidaten erwartet worden. Eine seriöse Auseinandersetzung über Sachthemen war jedoch nicht möglich. Die Podiumsdiskussion verlor sich schnell in politischer Polemik, verbalen Angriffen unter der moralischen Gürtellinie und einem wenig erwachsenen Verhalten, vor allem vonseiten des amtierenden Präsidenten.Die Futures konnten bis zum Beginn des Rededuells zulegen, rutschten dann aber deutlich ab. Eine Tendenz, die sich auch im Verlauf des restlichen asiatischen Handels fortsetzte. Keiner der wichtigen amerikanischen Futures notiert heute früh im Plus. Die Abgaben sind relativ gleichmäßig verteilt, wenngleich der Dow-Future mit einem Minus von zwischenzeitlich -0,78 % auf weniger als 27.200 Punkte etwas heraussticht. Der DAX-Future wird während des Handels mehr als -0,6 % im Minus gesehen bei weniger als 12.740 Punkten.

