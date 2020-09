Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX liess es gestern nach seinen deutlichen Zugewinnen des Vortages ruhiger angehen. Die meiste Zeit des Tages notierte er leicht im Minus. Am Ende ging er 0,35 Prozent schwächer aus dem Handel. Schlusskurs: 12.825 Punkte. Marktidee: Nike. Die Aktie des weltgrößten Sportartikel-Konzerns bewegt sich in allen relevanten Zeitebenen in einem intakten Aufwärtstrend. Vom Crash-Tief im März konnte sie sich V-förmig erholen. Am 23. September sprang das Papier zuletzt nach positiv aufgenommenen Geschäftszahlen auf ein neues Allzeithoch. Seither gönnt sich die Nike-Aktie eine Verschnaufpause. Zur Generierung eines Anschlusskaufsignals müsste der Kurs nun über eine bestimmte Marke steigen.