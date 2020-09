Eine in Großbritannien ansässige Analystenfirma hat eine "short" Empfehlung für S&T abgegeben, wie S&T informiert. "S&T versucht derzeit, den Bericht und die Details hinter dieser Empfehlung zu erhalten, um dazu Stellung nehmen zu können. Nach Erhalt des Berichts wird die S&T AG kurzfristig und detailliert auf alle möglichen Bedenken eingehen und diese auf transparente Weise klären", betont S&T. In Bezug auf die operative Seite des Geschäfts hält S&T aber fest, dass das 3. Quartal 2020 trotz der weltweiten Covid-19-Krisen, "sehr gut" velaufen ist. Die jüngsten Zukäufe Iskratel und Citycomp würden bereits in Q3 zu einem zusätzliches an-organischen Wachstum beitragen. "Daher ist S&T auf gutem Weg, ...

