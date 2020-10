FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach einer Reaktion von S&T auf eine Short-Empfehlung eines Analysehauses haben die Aktien am Montagmittag zugelegt. Sie stiegen um 6,7 Prozent auf 18,80 Euro und konnten sich damit wieder deutlich von den Verlusten infolge der Short-Attacke erholen. Das breite Produktportfolio erhöhe zwar die Komplexität, teilte das Unternehmen mit, es verringere gleichzeitig aber die Abhängigkeit. Damit könne man die Entwicklungen in den verschiedenen Endmärkten in der Covid-19-Pandemie besser ausgleichen.

In der vergangenen Woche hatte eine sogenannte Short-Empfehlung eines Analysehauses stark auf den Kurs von S&T gedrückt. Dieser sackte von mehr als 20 Euro um bis zu einem Fünftel auf 16,48 Euro ab und rutschte damit auf den niedrigsten Stand seit Ende März. Das Unternehmen hatte daraufhin die Jahresprognosen bekräftigt und eine Stellungnahme zu dem Analysebericht angekündigt./bek/zb

