Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Aktienmarkt hat gestern einen entspannten Handelstag erlebt. Am Ende standen für den DAX leichte Verluste. Auch die Börsen in Übersee schlossen im Minus. Heute dürfte beim DAX erst einmal die Marke von 12.700 Punkten im Fokus stehen. Bei den Einzelwerten geht es heute um Curevac, Walt Disney, Lufthansa, Deutsche Post, HelloFresh und Shop Apotheke. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondent Patrick Dewayne mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.