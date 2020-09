Der Euro hat sich am Mittwoch in der Früh gegenüber dem US-Dollar knapp behauptet gezeigt. Gegen 8.35 Uhr stand die Gemeinschaftswährung bei 1,1729 Dollar. In New York war sie am Vorabend mit 1,1738 US-Dollar gehandelt worden.Dem Euro ist es gelungen, in die unlängst unterschrittene Handelsspanne von 1,17 bis 1,20 Dollar zurückzukehren - trotz der deutlich nachlassenden Risikobereitschaft und der ...

