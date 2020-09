Wolford bestätigt den Ausblick zur Rückkehr in die Gewinnzone für Ende des Kalenderjahres 2021. Die Folgen der Covid-19 Krise seien im vergangenen GJ 2019/20 mit einem Umsatzeinbruch von 10,9 Mio. Euro drastisch und im aktuellen GJ 2020/21 mit einem Umsatzverlust von 15,5 Mio. Euro per 31. August 2020 noch nicht überstanden, so das Unternehmen. Seit März 2020 trugen ca. 350.000 verkaufte Schutzmasken als fester Bestandteil des Produkt-Sortiments einen Umsatzerlös von 5,1 Mio. Euro bei. Der Online-Vertriebskanal wies sich in 05-08/2020 als Wachstumsmotor, sei aber nicht in der Lage gewesen, die Umsatzausfälle in anderen Bereichen komplett aufzufangen, so der Wäsche-Konzern. Die Umsatzverluste hätten im operativen Ergebnis (EBIT) vor allem mit Hilfe der Kostenreduzierungen durch ...

