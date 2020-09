FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Mittwoch mit wenig Kursbewegung in den Handel gestartet. Starke Impulse gab es zunächst nicht. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen leicht um 0,02 Prozent auf 174,88 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,55 Prozent.

Zur Wochenmitte stehen zahlreiche Konjunkturdaten an. Höhepunkte sind neue Zahlen vom deutschen und US-amerikanischen Arbeitsmarkt. Außerdem steht eine aktualisierte Schätzung für die Wirtschaftsentwicklung in den USA im zweiten Quartal auf dem Programm.

Darüber hinaus werden sich Analysten und Anleger mit der Nachbesprechung des ersten TV-Duells zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem Herausforderer in der Präsidentschaftswahl, Joe Biden, beschäftigen. Eine erste Umfrage hatte einen knappen Vorteil für Biden ergeben./bgf/jha/