Beyond Meat: Kräftiges Gewinnpotenzial dank dieser Nachricht

Die Aktie von Beyond Meat (WKN: A2N7XQ / ISIN: US08862E1091) setzte am Dienstag die Anfang September gestartete Aufhol-Rallye mit einem kräftigen Kurssprung fort. Zum Handelsschluss stand ein Kursgewinn von acht Prozent zu Buche, womit die Papiere des US-Produzenten für vegane Fleischersatzprodukte ein Dreimonatshoch markierten.

Walmart baut sein veganes Angebot kräftig aus

Grund für das Kursfeuerwerk war die Nachricht, dass der Handelskonzern Walmart (WKN: 860853 / ISIN: US9311421039) die Verfügbarkeit von pflanzlichen Fleischersatzprodukten in seinen US-Filialen verdreifachen werde. Wie Beyond Meat am Dienstag mitteilte, werden der Beyond-Meat-Burger und weitere Produkte ab nächster Woche in 2.400 statt bisher 800 Filialen verfügbar gemacht.

Umsatz dürfte Schub erhalten

Diese Nachricht wurde von den Beyond-Meat-Aktionären am Dienstag äußerst positiv aufgenommen, denn das kalifornische Unternehmen erzielte im ersten Halbjahr mit dem Verkauf seiner Produkte über den Einzelhandel etwa zwei Drittel des Gesamtumsatzes. Die Umsatzerlöse von Beyond Meat dürften durch die steigende Verfügbarkeit weiteren Schub erhalten.

