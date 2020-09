Eine teilweise chaotisch verlaufene erste TV-Debatte im US-Wahlkampf hat die Anleger auch am deutschen Aktienmarkt verunsichert. Der Dax fiel am Mittwoch um 0,6 Prozent auf 12.753 Punkte. Schon an den asiatischen Börsen war es bergab gegangen. Der Schlagabtausch zwischen Präsident Donald Trump und seinem Rivalen Joe Biden in der Nacht zu...

