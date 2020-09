Bonn (ots) - Anlässlich der heutigen Ankunft von rund 50 unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen sowie rund 20 behandlungsbedürftigen Kindern samt Familien nach Deutschland, kommentiert Peter Ruhenstroth-Bauer, Geschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe:



"Nach dem Brand im Flüchtlingslager Moria auf der Insel Lesbos hat es eine beeindruckende Solidaritätswelle der deutschen Zivilgesellschaft für die Flüchtlinge gegeben. Die Botschaft war klar: eine solch unwürdige Behandlung von Schutzsuchenden darf es in einem Europa mit seinen Werten wie Humanismus und Frieden schlichtweg nicht geben. Es ist daher wichtig, dass dieser zivilgesellschaftlichen Solidarität nun die konkrete Aufnahme von Flüchtlingen folgt. Das Feuer und seine Folgen waren und sind eine Katastrophe. Die erste Nothilfe galt den Menschen vor Ort. Gleichzeitig hoffen wir, dass Europa nun endlich aufwacht und gemeinsam für die Menschen, die Schutz suchen, Lösungen und Perspektiven schafft."



Die UNO-Flüchtlingshilfe unterstützt als nationaler Partner des UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) sowohl die Flüchtlingsarbeit auf den griechischen Inseln - aktuell mit einer Sofort-Hilfe von 250.000 Euro - als auch Projekte für Geflüchtete in Deutschland.



Mehr zur Situation und zur Arbeit des UNCHR vor Ort in Griechenland unter: https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/hilfe-weltweit/feuer-zerstoert-fluechtlingslager-moria/



Pressekontakt:



Marius Tünte, Tel. 0228-90 90 86-47, tuente@uno-fluechtlingshilfe.de



Original-Content von: UNO-Flüchtlingshilfe e.V., übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63012/4720817

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de