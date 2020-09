von Petra Maier, Euro am Sonntag Weil Touristen und Geschäftsreisende fehlen, bleiben viele Flugzeuge am Boden. Einzig die Frachtflüge bringen noch Geld in die Kasse. Nach eigenen Angaben verliert die Deutsche Lufthansa jeden Monat 500 Millionen Euro liquide Mittel. Die Gegenmaßnahmen sind entsprechend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...