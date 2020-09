Die Aktie von Amazon könnte sich jetzt wieder stark nach oben bewegen. Auch wenn der Wert den schlechtesten September seit 2001 durchlebt hat (DER AKTIONÄR berichtete), sieht es nun wieder deutlich besser aus. Die Aktie könnte in Kürze eine enorm wichtige Marke überwinden.Nachdem die Amazon-Aktie den mittelfristigen Aufwärtstrend zu Beginn des Monats durchbrach, setzte der Wert bis knapp unter die Unterstützungslinie bei 2.900 Dollar zurück. Von dort an konsolidierte sie in einer kurzfristigen Dreiecksformation, ...

