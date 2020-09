Bonn (www.anleihencheck.de) - Diese Woche gehen die Verhandlungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union über die Beziehungen nach dem Brexit in die letzte Runde, so die Analysten von Postbank Research.Die Zeit für eine Einigung vor der Deadline im Oktober werde knapp. Bis dahin würden beide Seiten auf ein finales Ergebnis hoffen, um ein mögliches Abkommen noch rechtzeitig vor Jahresende zu ratifizieren. Zwar würden sich nach den jüngsten Eskalationen laut einem Artikel der "Financial Times" nun wieder erste Fortschritte in den Verhandlungen abzeichnen, das Risiko eines harten Brexit bleibe aber weiterhin hoch. ...

